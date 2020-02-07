شؤون فلسطينية

"الصحة العالمية" ترفض طلباً إسرائيلياً بشأن الأوضاع الصحية بفلسطين

"الصحة العالمية" ترفض طلباً إسرائيلياً بشأن الأوضاع الصحية بفلسطين
منظمة الصحة العالمية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت منظمة الصحة العالمية في أعمال مجلسها التنفيذي بدورته 146، المنعقد في جنيف، مساء اليوم الجمعة، طلب اسرائيل، بتغيير أجندة أعمال الجمعية العامة المقبلة التي ستنعقد أواخر شهر أيار/مايو المقبل، والتي ستتضمن مناقشة الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير ابراهيم خريشي شرح موقف فلسطين الرافض لتسييس أعمال منظمة الصحة العالمية، وطالب بعدم الانجرار وراء المناورة الإسرائيلية للترويج للانتخابات المقبلة والنظر إلى هذا التقرير بطريقة حيادية تعنى بأمور الصحة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتم التصويت برفض طلب اسرائيل من قبل 15 دولة ، وساندته 7 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، في ظل غياب دولتين عن قاعة المجلس التنفيذي.

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