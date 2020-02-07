"الديمقراطية" بخزاعة تنظم مسيرة جماهيرية رفضاً لـ"رؤية ترمب"









رام الله - دنيا الوطننظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بفرع خزاعة، اليوم، مسيرة جماهيرية انطلقت من مدخل خزاعة وحتى وسط البلد جنوبي قطاع غزة، بمشاركة عدد من قيادات الجبهة وكوادرها وممثلي القوى الوطنية والإسلامية.ورفع المشاركون لافتات تندد بـ«رؤية ترمب» وتدعو لإسقاطها، والتأكيد على الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وأحرقوا صور ترمب ونتنياهو.وأكد نادر ابو روك مسئول فرع خزاعة أن «رؤية ترمب» هي عدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية، واستكمال لوعد بلفور، للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني. لافتاً إلى أن تطبيقها يجري بشكل تدريجي منذ إعلان ترمب القدس عاصمة لدولة إسرائيل.وشدد أبو روك أن «رؤية ترمب» مصيرها الفشل بتضحيات شعبنا وقواه السياسية ومقاومته الباسلة، مطالباً القيادة الرسمية بتوحيد الموقف الفلسطيني من خلال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، والبدء بخطوات تغيير وظائف السلطة الفلسطينية بتوفير عناصر الصمود لشعبنا.وأكد أيمن ابو خاطر عضو قيادة حركة فتح بالمنطقة الشرقية، أن شعبنا سيواجه الرؤية الأميركية- الإسرائيلية، ولن يسمح بتمريرها، داعياً لإنجاز ما تم الاتفاق عليه وطنياً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمجابهة «رؤية ترمب» الهادفة لإنهاء الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية واسقاط حق العودة. وقال خاطر في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، «سنتصدى لرؤية ترمب بكل عنفوان، وتصعيد نضالي»