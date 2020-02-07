اتحاد المزارعين الفلسطينيين يهاجم قرار الاحتلال منع تصدير المنتجات الزراعية للخارج

أصدر اتحاد المزارعين الفلسطينيين اليوم الجمعة، بياناً على ضوء قرارات حكومة الاحتلال الجائرة بمنع تصدير المنتجات الزراعية برمتها عبر مينائي حيفا وأشدود والمعابر البرية.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



في اجتماع طارئ في مقر إتحاد المزارعين الفلسطينيين ضم اتحادات المزارعين والفلاحين والتعاونيين والمؤسسات الممثلة للمنتجين والمصدرين الفلسطينيين والشركات المصدرة للمنتجات الزراعية الفلسطينية في للأسواق الدولية على ضوء قرارات حكومة الاحتلال الجائرة بمنع تصدير المنتجات الزراعية برمتها عبر مينائي حيفا وأشدود والمعابر البرية، أكدت على إعلان موقف حازم يتمثل بما يلي:



- إن قرار المنع الذي إتخذته حكومة الاحتلال يأتي في سياق الضغط على الشعب الفلسطيني لقبول صفقة القرن، التي لا تنسجم مع الشرعية الدولية وأدنى مبادئ الإنسانية ، وبدء الإجراءات العقابية على الشعب الفلسطيني بدءاً بمحاولة تدمير ممنهج للإقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الزراعي على وجه الخصوص الذي يمثل عنوان صمود المزارع الفلسطيني وحفاظه على الأرض الفلسطينية عنوان الصراع. وعليه فإننا نؤكد على جاهزيتنا لمواجهة تداعيات هذه الإجراءات الظالمة من قبل الإحتلال ودعوة كافة قوى شعبنا الحية للتصدي لهذ الإجراءات.



- إن الموقف الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية هو رد طبيعي بحده الأدنى على إجراءات الإحتلال العقابية تجاه القطاع الزراعي الفلسطيني وحماية السوق الفلسطيني وتعزيز صمود المنتج الوطني ، ونطالب الحكومة بالعمل على توسيع قاعدة التصدي بإتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات لوقف إستباحة السوق الفلسطيني من جميع المنتجات الإسرائيلية.



- إن قرار حكومة الإحتلال بمنع الصادرات الزراعية الفلسطينية للأسواق الدولية هو خرق لقوانين التجارة متعددة الأطراف والمتمثلة بمنظمة التجارة العالمية WTO .



- تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية للعمل على حث الشركات الدولية المستوردة للمنتوج الزراعي الفلسطيني لتقديم شكاوى قانونية ضد حكومة الإحتلال وإجراءاتها الجائرة بإعاقة إستيرادها للمنتوجات الزراعية الفلسطينية.



- مطالبة الأشقاء الأردنيين بالضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلية لفتح معبر الكرامة - جسر الملك حسين لمرور المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن إلى الأسواق الدولية ونطالب وزارتي الزراعة الفلسطينية والأردنية بتفعيل الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي.



- مطالبة الحكومة الفلسطينية بتدخل عاجل وفوري لإسناد المزارعين والشركات الفلسطينية التي تعمل بتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الدولية وإعفاءها من كافة الرسوم والضرائب المفروضة عليها وتسهيل إسترداداتها الضريبية لتمكينها من الصمود ومواجهة التحديات.



- العمل الممنهج والجدي على التنويع في الأسواق الخارجية والإنفكاك التدريجي العاجل عن السوق الإسرائيلي.



وأكد المجتمعون في ختام اجتماعهم الطارئ اليوم على دعم كافة القرارات الحكومية التي تساهم في تحقيق إستراتيجية الإنفكاك الإقتصادي عن الإحتلال الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعات الأهلية والعام والخاص في رسم السياسات وإتخاذ القرارات الداعمة لذلك.



رام الله - دنيا الوطن