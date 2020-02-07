شؤون فلسطينية

حماس تعقب على المشاركة الحاشدة في حملة "الفجر العظيم"

حماس تعقب على المشاركة الحاشدة في حملة "الفجر العظيم"
حركة حماس - مسيرة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المشاركة الحاشدة في حملة "الفجر العظيم".

وصرح عضو المكتب السياسي للحركة، ماهر عبيد، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "تثبت جموع شعبنا الفلسطيني أنها على قدر التحدي المفروض عليها، وتعي حجم المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا، ويشكل هذا الوعي صمام أمان في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ صراعنا مع هذا العدو الغاشم".

وقال عبيد: إن هذه الحشود تمثل الرد العملي على كل من يحاول المس بقضيتنا، وهي تحمل أقوى رسالة للتمسك بالأرض والهوية، وتجسد صورة الإصرار على مواجهة الغطرسة الإسرائيلية بكافة أشكال المقاومة المتاحة.

وشدد على أننا "نحيي صمود شعبنا ووحدته عبر هذه المعركة بما يغيظ الاحتلال ويحبط مؤامراته، ويعيد لأقصانا وقدسنا ومساجدنا وكنائسنا دورها الريادي في بث روح المقاومة. ووضوح هدفنا السامي بتحرير أرضنا من دنس الاحتلال".

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