دولي

الجيش الفرنسي: مقتل أكثر من 30 متشدداً في مالي يومي الخميس والجمعة

الجيش الفرنسي: مقتل أكثر من 30 متشدداً في مالي يومي الخميس والجمعة
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الفرنسي، أن جنود قوة "برخان" الفرنسية "حيدوا" نحو 30 من المتشددين الإسلاميين في مالي خلال ثلاث عمليات منفصلة يومي الخميس والجمعة.

وقال الجيش، في بيان، إن "قوة برخان حيدت أكثر من ثلاثين إرهابيا أثناء عمليات متعاقبة عدة، وذلك في إطار مواصلتها لجهودها في منطقة الحدود الثلاثة وبالتنسيق مع شركائها من القوات المسلحة المالية"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: أن طائرة مسيرة من نوع Reaper، إضافة إلى مقاتلة Mirage 2000، ومروحيتين من طرازي Tigre وCougar، شاركت في ضربتين دقيقتين خلفتا نحو 20 قتيلا في صفوف مقاتلي إحدى كتائب "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المتصلة بتنظيم "القاعدة"، فيما تم خوض عمليتين أخريين في منطقة ليبتاكو ضد مسلحي "تنظيم الدولة"  في الصحراء الكبرى".

وفي الشهر الماضي، اتفقت فرنسا ودول الساحل الخمس (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، موريتانيا، تشاد)، أثناء قمة جمعت بين زعمائها، في باريس، على وضع قواتها المشاركة في محاربة "المسلحين الإسلاميين" تحت قيادة مشتركة جديدة أطلق عليها مسمى "التحالف من أجل الساحل".

وقررت باريس إرسال 220 جنديا إضافيا لتعزيز "قوة برخان" الفرنسية العاملة في المنطقة منذ عدة سنوات، والبالغ تعدادها 4500 عسكري.

وفي بيان مشترك صدر عن القمة، أكد زعماء الدول الست عزمهم تركيز جهودهم على محاربة تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.

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