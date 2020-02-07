شؤون فلسطينية

باتصال هاتفي.. سعيد يؤكد للرئيس عباس دعم تونس المطلق لفلسطين وشعبها

باتصال هاتفي.. سعيد يؤكد للرئيس عباس دعم تونس المطلق لفلسطين وشعبها
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس محمود عباس اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي، قيس سعيد.

وشكر الرئيس عباس نظيره التونسي على مواقفه الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى مواقف تونس الثابتة والتي تؤشر لعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتم التشاور خلال الاتصال، بشأن الخطة العربية تجاه التحرك في مجلس الأمن، خاصة وأن تونس هي البلد العربي العضو في المجلس.

بدوره، أكد الرئيس التونسي دعم تونس المطلق لفلسطين وشعبها وقيادتها، ولنضالها العادل وصولا إلى حريتها واستقلالها، فيما تم تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور.

ووجه الرئيس سعيد الدعوة للرئيس عباس لزيارة تونس.

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