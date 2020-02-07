حماس: تم التوافق على عقد لقاء فصائلي لترتيب زيارة وفد فتح والفصائل

اجتماع سابق بين الفصائل وحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة: إنه تم التوافق على عقد لقاء فصائلي خماسي، لترتيب زيارة وفد حركة فتح والفصائل، وترتيب آليات تضمن تعزيز الحالة الوحدوية الوطنية



وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح صحفي: إن حماس ترحب بزيارة وفد حركة فتح إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه جزء من الوطن الفلسطيني الكبير ومفتوح للجميع.



وشدد قاسم على أن حركته حريصة منذ البداية على تمتين الجبهة الداخلية، وبذلت جهوداً متواصلة في هذا الإطار، وبادرت في الاتجاهات المختلفة لبناء موقف وطني موحد".



وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني وفصائله يجب أن توحد جهودها وتطور آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعاظمة التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد إعلان "صفقة ترامب" التصفوية.