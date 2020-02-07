شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: ضبط اثنين من أخطر تجار المخدرات في المحافظة الوسطى

"الداخلية" بغزة: ضبط اثنين من أخطر تجار المخدرات في المحافظة الوسطى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة: إن شرطة مكافحة المخدرات بالشرطة، تمكنت اليوم الجمعة، من ضبط اثنين من أخطر تجار المخدرات، هاربَين من العدالة، في مهمة بالمحافظة الوسطى.

وقالت إدارة المكافحة، في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن": إنه خلال مهمة تفتيشية لأحد البيوت بالمحافظة الوسطى، بالاشتراك مع قوة من شرطة التدخل وحفظ النظام، تم إلقاء القبض على اثنين من أخطر تجار المخدرات.

وأضافت: أن اعتقال كلاً من (م، ي) و(أ، ب) تم بعد تحريات دقيقة وجمع للمعلومات، لافتة إلى أنهما هربا من السجن قبل فترة، وهما مطلوبان على ذمة قضايا إتجار بالمخدرات.

ولفتت المكافحة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من أجل محاربة تجار ومروجي هذه الآفة الخطيرة.

وفي مهمة أخرى ضبطت شرطة المكافحة برفح جنوب القطاع 587 جبة مُخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمة تفتيش لأحد المنازل.

وأوضحت أنه تم ضبط عدد من المشتبه بهم خلال مهمة التفتيش، وسيتم إحالتهم للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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