"الصحة" توضح حقيقة تخصيص مركزٍ بخانيونس للحجر الصحي لمرض (كورونا)

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أوضحت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، حقيقة تخصيص مركز صحي في خانيونس جنوب القطاع، للحجر الصحي لفيروس (كورونا).



وقالت الوزارة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننفي الشائعات التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي حول تخصيص مركز مسقط الصحي بقيزان النجار بخانيونس للحجر الصحي "لمرض (كورونا)"



وأضافت: "نؤكد أنه جاري تجهيز مقر لإقامة العائدين من الصين في معبر رفح البري لإتمام إجراءات السلامة".



ووصل عدد وفيات فيروس (كورونا) في الصين ودول مجاورة لها، إلى أكثر من 600، فيما أكد الرئيس الصيني أن بلاده ستهزم المرض.