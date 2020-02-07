ترامب يعلق على تمزيق رئيسة مجلس النواب لخطابه
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن تمزيق رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لخطابه، أمرٌ مشين بحق الولايات المتحدة.
وطالب ترامب في كلمة له اليوم الجمعة، "كونغرس" بشطب عزله الذي أقره مجلس النواب، مشيراُ إلى "كونغرس" أزال بالكامل كل الاتهامات الموجهة له في قضية العزل، وفق ما نقلت قناة (العربية).
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن تمزيق رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لخطابه، أمرٌ مشين بحق الولايات المتحدة.
وطالب ترامب في كلمة له اليوم الجمعة، "كونغرس" بشطب عزله الذي أقره مجلس النواب، مشيراُ إلى "كونغرس" أزال بالكامل كل الاتهامات الموجهة له في قضية العزل، وفق ما نقلت قناة (العربية).
يتبع..
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