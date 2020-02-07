الكشف عن تفاصيل مذكرة قدمها مئة من "النواب" الأمريكي اعتراضاً على (صفقة القرن)

الكونغرس الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الميادين) مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 عضو في مجلس النواب الأميركي، عن الحزب الديمقراطي، وجهوا مذكرة خطية، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وأضافت القناة أن أعضاء مجلس النواب أكدوا خلال المذكرة، رفضهم لخطة السلام التي قدمها ترامب قبل نحو عشرة أيام، والمعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وجاء في مذكرة النواب الديمقراطيين، الاعتراض هو على توقيت ومضمون خطة ترامب للسلام لإدامتها الأزمة بدلاً من حلها، مشددة على أن من شأن خطة ترامب المقترحة تمهيد الطريق لاحتلال دائم للضفة الغربية.



وتؤكد المذكرة، أن على الحكومة الإسرائيلية ألا تتخذ خطة ترامب كرخصة لانتهاك القانون الدولي، عبر ضم الضفة الغربية.



كما جاء في مذكرة النواب الديمقراطيين: أن خطة ترامب للسلام (صفقة القرن)، لا تحظى بدعم الكونغرس، وأنها تستخدم مصطلح دولة فلسطينية لكنها تنطوي على سقف منخفض أقل مما يتطلبه إنشاء دولة.



كما أكدت المذكرة، أن خطة ترامب، قد تؤدي لتجدد العنف في "إسرائيل" والمناطق المحتلة.



وتنص (صفقة القرن) كما أعلن ترامب تفاصيلها، على أن القدس "غير المقسمة" ستبقى عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وبنود أخرى.



وأعلن الفلسطينيون رفضهم القاطع لـ(صفقة القرن) مؤكدين استمرار مقاطعتهم للإدارة الأمريكية، ومهددين إسرائيل والولايات المتحدة بقطع العلاقات الأمنية معهما.