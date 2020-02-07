قوات الاحتلال تستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في بلدة تقوع

كاميرات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على تسجيلات كاميرات مراقبة في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واستولوا على عدد من كاميرات المراقبة من محال تجارية في منطقة "خربة الدير" وسط تقوع.