شؤون فلسطينية

مجدلاني من بلعين: مستمرون بالمقاومة الشعبية لهدم جدار الفصل العنصري

مجدلاني من بلعين: مستمرون بالمقاومة الشعبية لهدم جدار الفصل العنصري
رام الله - دنيا الوطن
قال الامين العام لجيبهة الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن المقاومة الشعبية تشكل قوة ضاغطة على الاحتلال لفضح عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، وأنه كما انهار جدار برلين فإن شعبنا وقواه الحية وكافة اصدقاءه في العالم ستواصل نضالها ضد الاحتلال حتى ينهار الجدار العنصري.

وأضاف د. مجدلاني خلال مشاركته اليوم واعضاء اللجنة المركزية وكوادر الجبهة في المسيرة المركزية في بلدة بلعين، في الذكرى 15 لانطلاق المقاومة الشعبية: أن أكثر ما يحرج ويقلق حكومة نتنياهو هو فضح اجراءاتها العدوانية وعمليات القمع وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه ضد ابناء شعبنا، الذين يخرجوا بالمسيرات السلمية والنضال الجماهيري ضد جدار الفصل العنصري .

وأشاد بصمود بلعين وأهلها الذين اصبحوا رمزا للنضال والصمود رغم الاعتقالات، والذين استطاعوا بفضل ارادتهم وعزيمتهم التأثير على حكومة الاحتلال واستعادة جزء من الاراضي التي تمت مصادرتها، مما اجبر الاحتلال على تعديل مسار جدار الفصل العنصري، داعياً إلى تعميم نموذج بلعين في المقاومة الشعبية، مشيراً إلى أن ما تحقق مهم ويتطلب تعزيز النضال لهدم جدار الفصل بأكمله.

وتابع مجدلاني: 15 عاماً من المقاومة الشعبية، وأبناء شعبنا مستمرون في نضالهم، هذا الجدار العنصري الذي يريد الاحتلال منه أن يسرق اراضي الدولة الفلسطينية وأن يعزل مناطقها، حتى لا يرى أبناء شعبنا أراضيهم، لكننا بعزيمة وارادة سنبقى في مقاومة هذا الاحتلال الفاشي.

وأكد على اهمية التوحد والألتفاف خلف القيادة ، وخصوصا أن الرئيس سيتوجه للأمم المتحدة وهو متسلح بارادة شعبه وقواه الحية التي تقف خلف القيادة والرئيس في مواجهة صفقة القرن والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.








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