غانتس: نتنياهو يفقد السيطرة ويتصرف بعدم مسؤولية





وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة: أن نتنياهو جعل من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابنت)، سيركاً، ويبدل وزراء دفاع كما يغير جواربه، كما يخضع السياسة الخارجية لحملاته الانتخابية الدعائية.





وتابع غانتس: "هذا الأسبوع تفجر الواقع الأمني الصعب في وجهنا، ونتنياهو يتنزه في العالم ويستغل الأمن الإسرائيلي لتنفيذ سياسته.







وشهدت الضفة الغربية والقدس خلال اليومين الماضيين، عمليات دهس وإطلاق نار، نفذها فلسطينيون، أدت إلى إصابة عدد من الجنود بجراح مختلفة.

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يفقد السيطرة ويتصرف بعدم مسؤولية.