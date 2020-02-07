عريقات: فريق ترمب يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف





وكان كوشنر، قال في حديث للصحفيين، إثر لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي: إن الرئيس عباس دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب.



وأكد عريقات أن الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندًا الى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود ١٩٦٧، مؤيدًا من المجتمع الدولي بشكل كامل، فيما يتبنى كوشنير الابرتهايد والمستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف نتنياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.