عريقات: فريق ترمب يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف
رام الله - دنيا الوطن
قال د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن الذى يطرح مشاريع وخطط للضم والابرتهايد وشرعنة الاحتلال والاستيطان، هو الذى يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف.
جاء تصريح عريقات ردًا على تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، ومبعوثه للشرق الأوسط، الذي حمّل الرئيس محمود عباس مسؤولية ما أسماه أعمال العنف الأخيرة.
قال د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن الذى يطرح مشاريع وخطط للضم والابرتهايد وشرعنة الاحتلال والاستيطان، هو الذى يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف.
جاء تصريح عريقات ردًا على تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، ومبعوثه للشرق الأوسط، الذي حمّل الرئيس محمود عباس مسؤولية ما أسماه أعمال العنف الأخيرة.
وأكد عريقات أن الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندًا الى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود ١٩٦٧، مؤيدًا من المجتمع الدولي بشكل كامل، فيما يتبنى كوشنير الابرتهايد والمستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف نتنياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.
وكان كوشنر، قال في حديث للصحفيين، إثر لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي: إن الرئيس عباس دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب.
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