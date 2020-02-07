قيادي بـ"حماس" يتحدث عن الانتفاضة الشعبية بالضفة واللقاء الوطني بغزة

خلال مواجهات في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة: إن ما يجري في الضفة الغربية من تصاعد أعمال المقاومة، هو تعبير عن رفض الشعب الفلسطيني لـ(صفقة القرن).



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية هي المسار الصحيح للرد على (صفقة القرن)، مشدداً على أن تفعيل المقاومة والانتفاضة هو الرد الذي يمكن الاعتماد عليه لصد العدوان "الصهيوني" المستمر على شعبنا.



ووجه بدران كل التحية لـ"جنين القسام" على ما قدمته من تصدي بطولي أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وهدم منزل الأسير أبو قنبع، مطالباً السلطة الفلسطينية بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: أن الأخيرة تسعى جاهدة لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن)، وأن استراتيجية فلسطينية موحدة، ضرورة وطنية من أجل مواجهتها.



وأكد بدران أن حماس جاهزة لأي لقاء وطني لمواجهة (صفقة القرن)، مضيفاً أن أجندة اللقاء الوطني المتوقع في غزة يجب أن تتركز على (صفقة القرن) وسبل مواجهتها.



وقال: إن زيارات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية للدول تأتي في إطار تحشيد الجهود الرسمية والشعبية لنصرة القضية الفلسطينية ولمواجهة (صفقة القرن).



ووجه بدران التحية إلى كل القائمين على فعاليات الفجر العظيم، والتحية إلى كل المشاركين فيها حيث أثبتت هذه الفعاليات على عمق روح التحدي والإيمان لدى جماهير شعبنا.