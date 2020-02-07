إصابة مجندتين إسرائيليْتين جراء رشقهن بالحجارة والمولوتوف في قلقيلية





وتدور في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مواجهات بين قوات الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين، احتجاجاً على خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية أن مجندتين من "حرس الحدود" أصيبوا بجروح طفيفة، جراء رشقهن بالحجارة والمولوتوف في بلدة عزون، في قلقيلية.