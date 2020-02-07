ندد بالعنف ضد المحتجين..السيستاني يدعو لحكومة تحظى بثقة الشعب
رام الله - دنيا الوطن
ندّد المرجعية العليا لشيعة العراق، علي السيستاني، يوم الجمعة بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف بجنوب البلاد هذا الأسبوع.
ندّد المرجعية العليا لشيعة العراق، علي السيستاني، يوم الجمعة بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف بجنوب البلاد هذا الأسبوع.
وقال: إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته، داعياً قوات الأمن العراقية لحماية المحتجين السلميين من المزيد من الهجمات.
جاءت تصريحات السيستاني على لسان ممثله خلال صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء:
جاءت تصريحات السيستاني على لسان ممثله خلال صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء:
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