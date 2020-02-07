ندد بالعنف ضد المحتجين..السيستاني يدعو لحكومة تحظى بثقة الشعب





وقال: إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته، داعياً قوات الأمن العراقية لحماية المحتجين السلميين من المزيد من الهجمات.



جاءت تصريحات السيستاني على لسان ممثله خلال صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء:





رام الله - دنيا الوطنندّد المرجعية العليا لشيعة العراق، علي السيستاني، يوم الجمعة بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف بجنوب البلاد هذا الأسبوع.