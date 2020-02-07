الشلالدة وسدر يقدمان باسم الحكومة واجب العزاء بالشهيد أبو طبيخ

الشهيد أبو طبيخ

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رام الله - دنيا الوطن

قدّم وزيرا العدل محمد الشلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، اليوم الجمعة، واجب العزاء باسم الحكومة، بالشهيد يزن أبو طبيخ (19 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي أمس الخميس، في مدينة جنين.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد عبر الوزيران عن تعازيهما الحارة لذوي الشهيد وآل أبو طبيخ، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم عائلته جميل الصبر والسلوان.