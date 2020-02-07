الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية حادة















وستيعين على سعيد ملازمة الراحة التامة مدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم، وفق ما ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).وكلف الرئيس سعيد الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية 33 للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و 10 فبراير الجاري.