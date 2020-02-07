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الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية حادة

الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية حادة
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
لن يحضر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة التهاب حاد في الحنجرة.

وستيعين على سعيد ملازمة الراحة التامة مدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم، وفق ما ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكلف الرئيس سعيد الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية 33 للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و 10 فبراير الجاري.




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