فيديو: تظاهرات في السودان احتجاجاً على لقاء البرهان ونتنياهو

وقال البرهان: إن لقاءه الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا، يوم الاثنين، لم يكن تغولا على الجهات التنفيذية في السودان.





وشدّد في بيان تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن اللقاء مع نتنياهو لا يمس بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية، وأنه جاء للبحث في مستقبل العلاقات.



