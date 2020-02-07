فيديو: تظاهرات في السودان احتجاجاً على لقاء البرهان ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
خرج آلاف السودانيين، في تظاهرات عارمة عقب صلاة اليوم الجمعة، في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا.
وانطلق المتظاهرون في مواكب "جمعة الغضب"، من مساجد مجمع الجريف الإسلامي، ومجمع خاتم المرسلين، ومسجد الخرطوم الكبير، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت أحزاب سودانية أعلنت رفضها للقاء البرهان مع نتنياهو، واصفة إياه بـ"طعنة" للشعب الفلسطيني و"سقطة وطنية وأخلاقية".
خرج آلاف السودانيين، في تظاهرات عارمة عقب صلاة اليوم الجمعة، في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا.
وانطلق المتظاهرون في مواكب "جمعة الغضب"، من مساجد مجمع الجريف الإسلامي، ومجمع خاتم المرسلين، ومسجد الخرطوم الكبير، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت أحزاب سودانية أعلنت رفضها للقاء البرهان مع نتنياهو، واصفة إياه بـ"طعنة" للشعب الفلسطيني و"سقطة وطنية وأخلاقية".
وقال البرهان: إن لقاءه الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا، يوم الاثنين، لم يكن تغولا على الجهات التنفيذية في السودان.
وشدّد في بيان تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن اللقاء مع نتنياهو لا يمس بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية، وأنه جاء للبحث في مستقبل العلاقات.
وقدّم مدير السياسة الخارجية في المجلس السيادي السوداني، رشاد فراج السراج، استقالته، على خلفية لقاء البرهان ونتنياهو.
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