شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال بمواجهات في طولكرم

استشهد الشاب، بدر نضال أحمد نافلة (١٩عاماً) متأثراً بجروح حرجة للغاية، نتيجة إصابته برصاص الاحتلال في الشريان الرئيسي بالرقبة، في مواجهات قرب طولكرم.





وأضافت: أن الطواقم الطبية عملت على السيطرة على النزيف، لكن وضع المصاب حرج للغاية.



وكان أربعة مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الأربعاء، وحتى ظهر أمس الخميس، اثنان منهم في مواجهات في مدينة جنين، وثالث في الخليل، بينما استشهد الرابع، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار قرب باب الأسباط في المسجد الأقصى.

وكان الشاب أصيب بجراح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قفين قرب طولكرم.كما قالت وزارة الصحة: إن شاباً أصيب برصاصة في الرقبة من مواجهات قفين قرب طولكرم، حيث تحول إلى مستشفى طولكرم الحكومي، ما أدى لقطع الشريان الرئيسي.