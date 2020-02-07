شاهد: تطورات المنخفض الجوي المتوقع وصوله خلال ساعات وتحذيرات من الدفاع المدني

قال الراصد الجوي، قصي حلايقة: إن الجبهة الأولى عبرت وجلبت زخات مطربة متفاوتة منذ الصباح، فيما حالياً هناك انفراجات في الغيوم وتوقف الهطولات.



وأضاف عبر صفحته على (فيسبوك): "لاحقاً مساء اليوم والليلة تعبر الجبهة الباردة الرئيسية وتتحول الأجواء إلى عاصفة ماطرة بغزارة مع تساقط البَرَد بمشيئة الله".





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "استناداً لتقارير دائرة الأرصاد الجوية الرسمية والتي تشير لمنخفض جوي ماطر وعاصف نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، يدعو الدفاع المدني الأخوة المواطنين إلى الحذر والجدية في التعامل مع الحالة الجوية وتوفير كافة اشتراطات الوقاية والالتزام بالإرشادات.



وأكد أن من أهم الإرشادات، أن التحضير الآمن للمنخفضات الجوية يبدأ باستخدام امن لوسائل التدفئة ويمر بتثبيت كل ما هو معرض للتطاير على أسطح المنازل وينتهي بتنظيف مصارف المياه للحد من تجمعها، مشيراً إلى أنه في ظل الصقيع والانجماد ندعو السائقين السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها .



كما شدد الدفاع المدني على عمل الإجراءات الاحترازية للحد من انغمار المنازل والمحلات التجارية ومواقف المركبات بالمياه سيما بالمناطق المنخفضة ومجاري السيول، بالإضافة إلى أخذ معلومات الحالة الجوية من مصادرها الرسمية وهي "الأرصاد الجوية الفلسطينية" للحد من التهويل والتضليل في حالة الطقس سيما عبر مواقع التواصل .



وقال الدفاع المدني: إن المواطن شريك في منظومة الطوارئ لذلك لا بد من التبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني 102 دون مبالغة واتكالية.







ووجّه الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، تحذيراً للمواطنين، بشأن المنخفض الجوي المتوقع وصوله إلى فلسطين، خلال الساعات القليلة المقبلة.