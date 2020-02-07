حركة فتح تكشف تفاصيل لقاءات قيادات المركزية مع حماس والفصائل بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح أن زيارة كلا من عضوي اللجنة المركزية للحركة إسماعيل جبر وروحي فتوح إلى قطاع غزة، ستعمل على تذليل كافة العقبات أمام الوصول المرتقب لوفد منظمة التحرير الفلسطينية لغزة.وأكد الناطق باسم حركة فتح، إياد نصر، في تصريح صحفي نشرته (مفوضية الإعلام) التابعة لحركة فتح، أن وفد حركة فتح سيلتقي كلًا من الأطر الحركية لفتح بالمحافظات الجنوبية، ومن ثم سيجري الترتيب لعقد لقاء خاص مع قيادة حركة حماس.وقال نصر: يلي ذلك لقاء مع الفصائل الوطنية والإسلامية؛ تمهيداً لقدوم وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة في القريب العاجل.وأوضح نصر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حالة الاصطفاف الوطني خلف القيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن المزعومة، والمرفوضة من الكل الفلسطيني، وتأسيسًا لإستكمال مسيرة إعادة اللحمة بين ابناء الشعب الفلسطيني وانهاء الانقسام.وكان عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، وإسماعيل جبر، قد وصلا ظهر اليوم، لقطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل، وصول وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة، للتباحث مع فصائل غزة، حول التصدي لـ (صفقة القرن) على أن يكون ذلك مقدمة لعودة الرئيس محمود عباس إلى القطاع.