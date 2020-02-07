الرئيس عباس يُعزي باستشهاد الرقيب أول "طارق بدوان"

الشهيد الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوفاة الشهيد الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان (25 عاما) من قلقيلية، متأثرا بجروح أصيب بها، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين أمس الخميس.



وعبر الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي مع والد الشهيد عن استنكاره وإدانته لهذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بهدف إرهابه، مؤكدا ثقته بأن شعبنا الصامد في وطنه سيواصل صموده وثباته فوق أرضه.



وأعرب الرئيس عن خالص التعازي لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعله في مقعد صدق عنده في عليين، ويلهم عائلته جميل الصبر والسلوان.