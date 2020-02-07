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مسيرة حاشدة في الأردن رفضًا لـ (صفقة القرن)

مسيرة حاشدة في الأردن رفضًا لـ (صفقة القرن)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خرجت عقب صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة في مخيم الحسين وسط العاصمة الأردنية عمان، رفضا لـ (صفقة القرن).

وندد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية في المخيم، بالإعلان الأميركي عن تفاصيل الصفقة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد قال المواطن الأردني حسن رباح: "إننا متمسكون بالحق الفلسطيني وفي مقدمته حق العودة"، مؤكدا أن "مشاريع المؤامرة على شعبنا لن تمر"، فيما قال أبو شادي الوحيدي، "نعبر عن رفضنا لهذه الصفقة، وجئنا لنؤكد لترمب ونتنياهو، أنها لن تمر ما دام الشعب الفلسطيني يناضل وسيتصدى لكل المشاريع التصفوية".

ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بالصفقة وبالاحتلال الإسرائيلي، والداعية لنصرة فلسطين والقدس، ووحدة المصير بين الأردن وفلسطين.

وأكدوا أن هذه القرارات لن تغير شيئا على أرض الواقع، كما القرارات الأميركية السابقة، وستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

 

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