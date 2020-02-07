31 إصابة برصاص الاحتلال في مواجهات قرب قلقيلية

قوات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ظهر اليوم الجمعة، 31 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات قرية كفر قدوم قرب قلقيلية.



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 31 إصابة وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم، 3 إصابات منها بالمطاط وباقي الإصابات بالغاز المسيل للدموع تم تقديم العلاج الميداني لجميع الإصابات.