المطران حنا: إسرائيل تستغل ظاهرة التطبيع لخدمة لمشاريعها

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن ظاهرة التطبيع التي نلحظ وجودها في اكثر من مكان في وطننا العربي انما هي ظاهرة خطيرة للغاية فلقاءات تحدث في السر والعلن وتطبيع يسير الى الامام بخطى متسارعة دون الاخذ بعين الاعتبار بأن المستفيد الحقيقي من هذه الاجتماعات واللقاءات والنشاطات التطبيعية انما هو الاحتلال الممعن في قمعه واستهدافه للشعب الفلسطيني.



وطالب المطران حنا، قادة الدول العربية التي تقوم بنشاطات تطبيعية بأن تتوقف عن مثل هذه النشاطات والاجتماعات واللقاءات والتي يستثمرها الاحتلال خدمة لسياساته وممارساته واضطهاده لشعبنا الفلسطيني .



وأوضح أن ظاهرة التطبيع هي ظاهرة خطيرة وتزداد خطورة مع ما يسمى بـ (صفقة القرن)، مضيفًا: "لذلك فإننا ومن قلب مدينة القدس نوجه نداءنا الى المطبعين بأن توقفوا عن تطبيعكم فهذا لن يساعدكم ، كونوا مع شعوبكم وكونوا مع شعبنا الفلسطيني فشعوبكم هي التي ستحميكم وليس ارتماءكم في الاحضان الامريكية والاسرائيلية".