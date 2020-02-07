وفاة مكتشف فيروس (كورونا)

الطبيب لي وين ليانغ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الصين، الجمعة، فتحها لتحقيق في وفاة الطبيب الذي كان أول من حذر من فيروس (كورونا)، الذي بلغ تعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة به في بر الصين الرئيسي 636 حتى نهاية أمس الخميس.



وقالت هيئة التفتيش الصينية، وفق ما نقلت عنها وكالة (فرانس برس): إن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وين ليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب والتي أثارها الناس".



وكانت وسائل إعلام صينية، قد أعلنت فجر الجمعة، وفاة الطبيب الذي حذر السلطات في بلاده من مغبة انتشار فيروس (كورونا) القاتل قبل تفشيه في الأسابيع الأخيرة.



ونقلت صحيفة (ساوث تشاينا مورنيغ بوست) عن المستشفى المركزي في مدينة ووهان، بؤرة فيروس (كورونا) تأكيده وفاة طبيب العيون، لي وين ليانغ متأثرا بإصابته بالفيروس نفسه.



وسادت في وسائل الإعلام الصينية حالة من التضارب بشأن مصير الطبيب بين من أكد وفاته قبل ساعات ومن قال إنه لا يزال في حالة خطيرة.



وتحدثت تقارير في مطلع فبراير الجاري عن جهود الطبيب لي في تنبيه زملائه من وجود أعراض تشبه النسخة السابقة من فيروس (كورونا) على بعض المرضى.