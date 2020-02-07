دولي

ما قصة السفينة الموبوءة بفيروس (كورونا) في اليابان؟

ما قصة السفينة الموبوءة بفيروس (كورونا) في اليابان؟
السفينة الموبوءة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت اليابان الجمعة، عن 41 حالة إصابة فيروسية جديدة على متن سفينة سياحية تم عزلها في ميناء (يوكوهاما) في حين ارتفع عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين إلى 636.

وحسبما نقلت وكالة (أسوشيتد برس) فقد بقيت سفينتان راسيتان محملتان بآلاف الركاب وأفراد الطاقم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما في هونغ كونغ واليابان.

وأضافت الوكالة: قبل الواحد وأربعين حالة المؤكدة الجمعة، تمت مرافقة 20 راكبا تم اكتشاف إصابتهم بكورونا من سفينة (دايموند برينسيس) في (يوكوهاما) بالقرب من طوكيو، وتم احتجاز حوالي 3700 شخص على متن السفينة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن اليابان ستمنع دخول المسافرين الأجانب على متن سفينة سياحية أخرى متجهة إلى اليابان، وهي السفينة (ويستردام) التي في طريقها إلى أوكيناوا من هونغ كونغ، بسبب الاشتباه في مرض فيروسي اكتشف على متن السفينة.

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