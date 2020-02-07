ترامب يعلن مقتل زعيم القاعدة باليمن

قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بعملية عسكرية أميركية في اليمن.



وقال ترامب في بيان نشرته (رويترز): "لقد مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".



يشار إلى أنه في تموز/ يونيو 2013 حذر قاسم الريمي في رسالة موجهة إلى الشعب الأميركي من أن تفجيرات بوسطن كشفت عن هشاشة الأمن الأميركي وأظهرت أن تصنيع القنابل بات في متناول أي شخص.