الحكومة اللبنانية: سنتخذ خطوات مالية مؤلمة

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب

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رام الله - دنيا الوطن

أقرت الحكومة اللبنانية، خطة إنقاذ مالي، تتضمن خفض أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأخذ "خطوات مؤلمة"، مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض.



وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد وافق مجلس الوزراء اللبناني على البيان الختامي، بتعديلات طفيفة على مسودة حصلت عليها وكالة (رويترز)، الأحد الماضي، وسيعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة.



وجاء في البيان، أن الحكومة اللبنانية ستضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الجاري، للتعامل مع استحقاقات الدين والحاجات العاجلة والمزمنة للناس.



ولفت مجلس الوزراء اللبناني إلى أن خطة الطوارئ ستعقبها خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.



وقالت الحكومة اللبنانية في بيانها، اليوم الخميس، إنه يجب خفض الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وخفض تكلفة الدين العام.