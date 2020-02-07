صحيفة إسرائيلية: اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وبن سلمان في القاهرة

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (إسرائيل هيوم) عن مصادر دبلوماسية عربية رفيعة قولها إن هناك اتصالات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة والرياض من أجل عقد قمة في القاهرة، يتخللها اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وقالت الصحيفة: إن القمة من المحتمل أن تعقد في الأسابيع المقبلة، وستشارك فيها إلى جانب مصر الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وكذلك قادة الإمارات والسودان والبحرين وسلطنة عمان.



وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يجري اتصالات "مكوكية" لعقد القمة منذ عدة شهور.



وأضافت الصحيفة أن الأردن دُعي أيضا للمشاركة، إلا أن الملك عبد الله الثاني لم يؤكد مشاركته، ودعا إلى إشراك السلطة الفلسطينية في القمّة، وأن عمّان تلقت رسائل من واشنطن مفادها أن هناك اتصالات في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية، وأن هناك موافقة إسرائيلية مبدئية على مشاركة الفلسطينيين.