عضوان من مركزية فتح يصلان قطاع غزة

مركزية فتح

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رام الله - دنيا الوطن

وصل ظهر اليوم الجمعة، عضوان من اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى قطاع غزة، قادمين من رام الله.



ووفق (مفوضية الإعلام) التابعة لحركة فتح بغزة، فقد صل عضو المركزية، روحي فتوح، وإسماعيل جبر إلى غزة، عبر حاجز إيرز شمال القطاع.



ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل، وصول وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة، للتباحث مع فصائل غزة، حول التصدي لـ (صفقة القرن) على أن يكون ذلك مقدمة لعودة الرئيس محمود عباس إلى القطاع.