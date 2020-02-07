مع تصاعد جرائم الاحتلال: "النقابة" تدعو الصحفيين لرفع درجات الحذر لأعلى مستوياته

ايقاف قوات الاحتلال لصحفي فلسطيني خلال احدى مواجهات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الصحفيين جميعا إلى رفع درجات الحذر لأعلى مستوياته، سيما أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز تجاههم.



وقالت النقابة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنها تتابع تصاعد جرائم الاحتلال وقواته ضد أبناء شعبنا ما يؤشر بوضوح إلى أننا على أبواب موجة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الرامي إلى استثمار ما تسمى بـ"مؤامرة القرن" الأميركية الصهيونية، وما حملته من معان الازدراء بقرارات الشرعية الدولية من أجل تصفية القضية الفلسطينية.



وأضافت: إننا وأمام هذا الواقع وإمكانية تصاعد الأوضاع الأمنية وصعوبة المرحلة المقبلة على شعبنا عموما خاصة بعد قرارات الاحتلال اليوم بنشر مزيد من قواته في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يؤشر بأن لديهم تعليمات بارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني كما حدث اليوم بإطلاق الرصاص الحي والرصاص المعدني على الجميع بما فيهم الصحفيين.



ووجهت الامانة العامة للنقابة التحية لكافة الصحافيين والصحافيات على دورهم وجهودهم الوطنية والمهنية المبذولة لكشف حقيقية الاحتلال وفضح المخططات الإسرائيلية المدعومة علنا من إدارة رئيس الولايات المتحدة الأميريكي.



ودعت النقابة جميع الصحفيين إلى اتباع كافة اجراءات السلامه المهنية من خلال ارتداء ملابس ومعدات السلامه المهنية كاملة، ولأهمية التحرك الجماعي من قبل الصحافيين الميدانين، وأن يتواجدوا مع بعضهم البعض والتحرك سوية والابتعاد عن أماكن الخطر، وكذلك وضع إشارات الصحافة على سياراتهم وملابسهم، وارتداء ملابس ملائمة للعمل الميداني والحرص على حمل مياه كافية وحقيبة الاسعاف الأولى.