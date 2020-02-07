شؤون فلسطينية

مع تصاعد جرائم الاحتلال: "النقابة" تدعو الصحفيين لرفع درجات الحذر لأعلى مستوياته

مع تصاعد جرائم الاحتلال: "النقابة" تدعو الصحفيين لرفع درجات الحذر لأعلى مستوياته
ايقاف قوات الاحتلال لصحفي فلسطيني خلال احدى مواجهات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الصحفيين جميعا إلى رفع درجات الحذر لأعلى مستوياته، سيما أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز تجاههم.

وقالت النقابة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنها تتابع تصاعد جرائم الاحتلال وقواته ضد أبناء شعبنا ما يؤشر بوضوح إلى أننا على أبواب موجة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الرامي إلى استثمار ما تسمى بـ"مؤامرة القرن" الأميركية الصهيونية، وما حملته من معان الازدراء بقرارات الشرعية الدولية من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت: إننا وأمام هذا الواقع وإمكانية تصاعد الأوضاع الأمنية وصعوبة المرحلة المقبلة على شعبنا عموما خاصة بعد قرارات الاحتلال اليوم بنشر مزيد من قواته في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يؤشر بأن لديهم تعليمات بارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني كما حدث اليوم بإطلاق الرصاص الحي  والرصاص المعدني على الجميع بما فيهم الصحفيين.

ووجهت الامانة العامة للنقابة التحية لكافة الصحافيين والصحافيات على دورهم وجهودهم الوطنية والمهنية المبذولة لكشف حقيقية الاحتلال وفضح المخططات الإسرائيلية المدعومة علنا من إدارة رئيس الولايات المتحدة الأميريكي.

ودعت النقابة جميع الصحفيين إلى اتباع كافة اجراءات السلامه المهنية  من خلال ارتداء ملابس ومعدات السلامه المهنية كاملة، ولأهمية التحرك الجماعي من قبل الصحافيين الميدانين، وأن يتواجدوا مع بعضهم البعض والتحرك سوية والابتعاد عن أماكن الخطر، وكذلك وضع إشارات الصحافة على سياراتهم وملابسهم، وارتداء ملابس ملائمة للعمل الميداني والحرص على حمل مياه كافية وحقيبة الاسعاف الأولى.

أخبار ذات صلة

الخضري: 97% من مياه غزة ملوثة وغير صالحة للشرب

الخضري: 97% من مياه غزة ملوثة وغير صالحة للشرب

عضوان من مركزية فتح يصلان قطاع غزة

عضوان من مركزية فتح يصلان قطاع غزة

فلسطين تضع خبراتها لأي مهمة تضامنية مع الصين لمواجهة (كورونا)

فلسطين تضع خبراتها لأي مهمة تضامنية مع الصين لمواجهة (كورونا)

شاهد: الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

شاهد: الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

اللواء المصري: يجب البناء على الرفض الفلسطيني لـ (صفقة القرن)

اللواء المصري: يجب البناء على الرفض الفلسطيني لـ (صفقة القرن)

عريقات يرد على كوشنر: خطتكم فصل عنصري وليس خطة سلام

عريقات يرد على كوشنر: خطتكم فصل عنصري وليس خطة سلام

انخفاض في أسعار الدجاج بغزة

انخفاض في أسعار الدجاج بغزة

الاحتلال يعزز قواته في الأقصى خشية حدوث مواجهات مع مُصلي الجمعة

الاحتلال يعزز قواته في الأقصى خشية حدوث مواجهات مع مُصلي الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مع تصاعد جرائم الاحتلال: &#34;النقابة&#34; تدعو الصحفيين لرفع درجات الحذر لأعلى مستوياته

مع تصاعد جرائم الاحتلال: "النقابة" تدعو الصحفيين لرفع درجات الحذر لأعلى مستوياته

شاهد: الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

شاهد: الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

اللواء المصري: يجب البناء على الرفض الفلسطيني لـ (صفقة القرن)

اللواء المصري: يجب البناء على الرفض الفلسطيني لـ (صفقة القرن)

الاحتلال يعزز قواته في الأقصى خشية حدوث مواجهات مع مُصلي الجمعة

الاحتلال يعزز قواته في الأقصى خشية حدوث مواجهات مع مُصلي الجمعة

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: قصيدة يرويها منفذ عملية الدهس بالقدس يتحدى فيها الاحتلال

شاهد: قصيدة يرويها منفذ عملية الدهس بالقدس يتحدى فيها الاحتلال

سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل توقعان اتفاقية تشغيل محطات التحلية بغزة

سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل توقعان اتفاقية تشغيل محطات التحلية بغزة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية تحذر (أونروا) من المساس باللاجئين وحقوقهم

دائرة اللاجئين بالديمقراطية تحذر (أونروا) من المساس باللاجئين وحقوقهم

منوعات

شاهد: رانيا يوسف: جربت حظي في الزواج.. ولسه عندي شوية خجل

شاهد: رانيا يوسف: جربت حظي في الزواج.. ولسه عندي شوية خجل

أصالة ونوال الكويتية في وصلة طرب: &#34;احبه حتى في الخصام&#34;

أصالة ونوال الكويتية في وصلة طرب: "احبه حتى في الخصام"

هند صبري تتضامن مع مرضى السرطان على طريقتها الخاصة

هند صبري تتضامن مع مرضى السرطان على طريقتها الخاصة

بسبب إدمانه.. جاستن بيبر بحالة غير طبيعية بالشارع

بسبب إدمانه.. جاستن بيبر بحالة غير طبيعية بالشارع

للمرة الأولى تعرفوا إلى حفيدة أيمن رضا

للمرة الأولى تعرفوا إلى حفيدة أيمن رضا

هنا الزاهد تستفز والدة زوجها أحمد فهمي بصورة

هنا الزاهد تستفز والدة زوجها أحمد فهمي بصورة

شاهد هدية غير متوقعة من جورجينا لرونالدو في عيد ميلاده

شاهد هدية غير متوقعة من جورجينا لرونالدو في عيد ميلاده

بعد شائعات اصابتها ب&#34;كورونا&#34;... رسالة من بشرى داخل المستشفى

بعد شائعات اصابتها ب"كورونا"... رسالة من بشرى داخل المستشفى

شاهد: هكذا ردت ميريام فارس على تقليد شاكيرا لها

شاهد: هكذا ردت ميريام فارس على تقليد شاكيرا لها

&#34;بركان&#34; رامز جلال يثير الجدل مبكراً قبل رمضان

"بركان" رامز جلال يثير الجدل مبكراً قبل رمضان

عربي

ترامب يعلن مقتل زعيم القاعدة باليمن

ترامب يعلن مقتل زعيم القاعدة باليمن

الحكومة اللبنانية: سنتخذ خطوات مالية مؤلمة

الحكومة اللبنانية: سنتخذ خطوات مالية مؤلمة

العراق.. اغتيال قيادي مقرب من مقتدى الصدر

العراق.. اغتيال قيادي مقرب من مقتدى الصدر

مصرع 11 شخصاً فى حادث تصادم بمحافظة أسوان جنوبي مصر

مصرع 11 شخصاً فى حادث تصادم بمحافظة أسوان جنوبي مصر