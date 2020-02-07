فلسطين تضع خبراتها لأي مهمة تضامنية مع الصين لمواجهة (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) عن تضامنها الكامل مع شعب وقيادة جمهورية الصين الشعبية في مواجهة الآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا.



وقالت الوكالة في بيان وصل "دنيا الوطن"، اليوم الجمعة: إنه عملا بتوجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، فإن الوكالة وبالتعاون مع شركائها على المستوى الوطني من مؤسسات حكومية، ونقابات وقطاع خاص، تضع الإمكانيات المتاحة من خبرات طبية فلسطينية تخصصية وغيرها، تحت تصرف القيادة الفلسطينية لأية مهمة تضامنية في أراضي الصين، لتساهم في وضع حد لانتشار هذا الوباء.



وجددت ثقتها الكاملة في الحكومة والسلطات والهيئات الصينية المعنية للسيطرة على الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد.



وعبرت الوكالة عن تقديرها لجهود الطواقم الطبية الصينية والجهات الأخرى ذات الصلة، التي تعمل على مدار الساعة وتربط الليل بالنهار للحيلولة دون انتشار هذا الوباء.