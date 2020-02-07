عريقات يرد على كوشنر: خطتكم فصل عنصري وليس خطة سلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

ردّ صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، على تصريحات جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تصاعد الأحداث الأمنية في الأراضي الفلسطينية.



وقال عريقات، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): "من يتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع وإراقة الدماء هو من قام بطرح خطة الضم".



وأضاف عريقات أن "الخطة الأمريكية هي خطة فصل عنصري وليس خطة سلام".



وكان كوشنر، قد قال في وقت سابق: إن "هناك مسؤولية تقع على عاتق الرئيس محمود عباس في، أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل.



وأضاف كوشنر إثر لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن الرئيس عباس "دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب، حتى قبل أن يرى الخطة".