شؤون فلسطينية

انخفاض في أسعار الدجاج بغزة

انخفاض في أسعار الدجاج بغزة
من احدى مزارع الدجاج
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج ومشتقاته في قطاع غزة، اليوم الجمعة، انخفاضا حيث أن سعر كيلو الدجاج حي 9 شواكل، فيما كيلو استيك 22 شيكل، وسعر دبوس الدجاج 13 شيكل.

وجاء سعر كيلو فخذ الدجاج 11 شيكل، بينما كيلو صدر الدجاج 21 شيكل، وجاء سعر كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل، وسعر كيلو جناح الدجاج 8 شواكل، فيما كيلو الشيش 23 شيكل.
 
يذكر أن وزارة الزراعة بغزة، تقوم بحملات شبه يومية لمراقبة الأسعار وتحذير المخالفين من التلاعب فيها.

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