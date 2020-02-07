الاحتلال يعزز قواته في الأقصى خشية حدوث مواجهات مع مُصلي الجمعة

قوات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة السابعة: إن الشرطة الإسرائيلية عززت قواتها في المسجد الأقصى المبارك بألف عنصر، خشية وقوع تظاهرات من الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة اليوم.



وفي سياق الخشية من الحشود الفلسطينية التي تؤم المسجد الأقصى لصلاة الفجر ضمن حملة الفجر العظيم، قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان: "لقد منعنا اليوم حافلات المصليين من مناطق المثلث والجليل، من الوصول إلى القدس، للصلاة بالمسجد الأقصى"، بحسب ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأصدر أردان أمس قرارات بتعزيز قواته المنتشرة في مختلف المناطق خاصة في القدس المحتلة، لافتا إلى أن "الموقع الحساس هو المسجد الأقصى خاصة خلال صلاة الجمعة".



وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 340 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.