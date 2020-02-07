شؤون فلسطينية

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية
بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر الأراضي الفلسطينية، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطرا وعاصف.

وتسقط امطار متفرقة بمشيئة الله على فترات على معظم المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ،والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم  وبارداً الى شديد البرودة و تسقط امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد ، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا ،وتسقط الامطار بمشيئة الله على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ،والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فتتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات خلال ساعات الصباح وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية وتضعف فرصة الهطول تدريجياً خلال ساعات المساء والليل ،وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، كما حذرت من شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.

وكذلك حذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤيا الافقية، تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتبارا من مساء الاحد وخلال ايام الاثنين والثلاثاء.

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