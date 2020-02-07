شؤون فلسطينية

شاهد: قصيدة يرويها منفذ عملية الدهس بالقدس يتحدى فيها الاحتلال

شاهد: قصيدة يرويها منفذ عملية الدهس بالقدس يتحدى فيها الاحتلال
الأسير سند طومان منفذ عملية الدهس بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك)، فيديو للاسير سند طرمان، منفذ عملية الدهس، التي وقعت فجر أمس الخميس، في مدينة القدس، والتي أسفرت عن اصابة 14 إسرائيليا.

والفيديو يظهر الأسير طرمان، وهو يتلو قصيدة يتحدى فيها الاحتلال الاسرائيلي.



 


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