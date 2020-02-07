شاهد: قصيدة يرويها منفذ عملية الدهس بالقدس يتحدى فيها الاحتلال

















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك)، فيديو للاسير سند طرمان، منفذ عملية الدهس، التي وقعت فجر أمس الخميس، في مدينة القدس، والتي أسفرت عن اصابة 14 إسرائيليا.والفيديو يظهر الأسير طرمان، وهو يتلو قصيدة يتحدى فيها الاحتلال الاسرائيلي.