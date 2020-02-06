سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل توقعان اتفاقية تشغيل محطات التحلية بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت سلطة المياه اليوم الخميس في غزة اتفاقية مع مصلحة مياه بلديات الساحل، يتم بمقتضاها تكليف مصلحة المياه بإدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر المحدودة الكمية في شمال ووسط وجنوب غزة، وذلك في إطار التعاون المشترك وتعزيز الإدارة المتكاملة بين الطرفين كمالك للمرافق المائية ومشغلها.



ووقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم ومدير عام المصلحة م. منذر شبلاق (نيابة عن رئيس مجلس إدارة المصلحة د. ماجد أبو رمضان) الاتفاقية، التي شملت تشغيل وصيانة المحطات الثلاث (مدينة غزة 10 آلاف م3 يومياً، الوسطى 6 آلاف م3 يومياً، الجنوب 6 آلاف حالياً وتتم توسعتها حالياً لتصل إلى 20 ألف م3 يومياً)، وذلك حسب المعايير المتفق عليها.



وأكد م. غنيم أن هذه الاتفاقية تشكل رافعة مهمة بين إنتاج وتزويد المياه وبين ديمومة التشغيل والصيانة بما يحقق التنمية المطلوبة من جهة، وتعزيز خطة الإدارة المتكاملة والإصلاح وإستراتيجيةالاستدامة من جهة أخرى، بما يتقدم بقطاع المياه نحو تحقيق الأمن المائي المطلوب.



وقال إن هذا العمل يتطلب من مقدم الخدمة أن يعمل بكل جهد من أجل تحسين وتطوير الخدمة والحفاظ على مرافق المياه، مؤكداً أن سلطة المياه ستواصل دعم مقدمي الخدمات لتمكينهم من القيامبدورهم على أكمل وجه بما ينعكس على حياة المواطنين إيجاباً.



من جانبه، ذكر شبلاق أن مصلحة المياه ستعمل بأقصى جهد للإيفاء بما تتطلبه منها هذه الاتفاقية، التي تعتبر مسئولية وأمانة تقتضيها المصلحة العامة، يضاف إليها الجهود التي بذلتها المؤسسة منذ نشأتها في ظل الوضع الصعب الذي يعاني قطاع غزة على وجه الخصوص.



وإضافة إلى التشغيل والصيانة، ستعمل مصلحة المياه بموجب الاتفاقية، كذلك بإدارة وتوزيع المياه للبلديات (بصفتها الجهات المستفيدة) إلى حين إنشاء وتفعيل دائرة تزويد المياه بالجملة، والتي ستكون نواة لإنشاء شركة المياه الوطنية وفقاً لقانون المياه للعام 2014.