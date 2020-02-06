شؤون فلسطينية

دائرة اللاجئين بالديمقراطية تحذر (أونروا) من المساس باللاجئين وحقوقهم

دائرة اللاجئين بالديمقراطية تحذر (أونروا) من المساس باللاجئين وحقوقهم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من المساس بحقوق وحياة اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.

وعبرت الدائرة في بيانها، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، عن استهجانها لإزالة وكالة (أونروا) كلمة اللاجئين والشعار الرسمي عن اللوحات التعريفية لعدد من مدارسها بقطاع غزة، منوهةً إلى أن هذا الإجراء ليس الأول بل سبقه إجراءات مثل إزالة الشعار الرسمي للوكالة عن الشهادات المدرسية للفصل الدراسي المنصرم.

واعتبرت الدائرة أن هذه الإجراءات وغيرها تأتي في مرحلة خطيرة تتعرض لها القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية من عدوان أميركي- إسرائيلي من خلال (رؤية ترمب-نتنياهو)، مؤكدةً على الدور الذي أنشأت من أجله وكالة الغوث في رعاية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية وغيرها لحين تطبيق القرار الأممي 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها.

وشددت الدائرة في بيانها رفضها لكل المؤامرات التي تحاك ضد اللاجئين ووكالة (أونروا)، ودعوتها لصون حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، محذرة إدارة وكالة (أونروا) من التساوق مع (رؤية ترمب-نتنياهو).

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