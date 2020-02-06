شؤون فلسطينية

بعثة فلسطين بالأمم المتحدة: المشاورات والتنسيق على قدم وساق لإسقاط الخطة الأمريكية

بعثة فلسطين بالأمم المتحدة: المشاورات والتنسيق على قدم وساق لإسقاط الخطة الأمريكية
رياض منصور سفير دولة فلسطين في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
تواصل بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وعلى رأسها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ومنذ إعلان الرئيس الأميركي لما يسمى بخطة القرن، التحرك لحشد الدعم والمواقف الرافضة لهذه الخطة المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأوضحت البعثة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم عقد اجتماعات لكل من مكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء ومجلس السفراء العرب، هذا إلى جانب الاجتماعات الثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، ورئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باندي، ورئيس مجلس الأمن، وكتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن، وأعضاء مجلس الأمن الآخرين باستثناء الولايات المتحدة. 

وأكدوا جميعا أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 على قاعدة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي الاجتماع السنوي للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بحضور الأمين العام الذي أكد مرة أخرى الموقف الواضح والثابت للأمم المتحدة، بشأن إنهاء الاحتلال وإنجاز حل الدولتين على حدود عام 67 وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في مجلس الأمن والجمعية العامة.        

السفير منصور، وحسب البيان، تحدث في كافة هذه اللقاءات وشدد على مدى خطورة الخطة الأميركية التي تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد الموقف الرافض والموحد من هذه الخطة، مشيرا إلى قراري الاجماع العربي والإسلامي الصادران عن وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة ووزراء منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة. حيث عبرت عشرات  الدول العربية والإسلامية والافريقية وغيرها من الدول عن مواقفها الرافضة للخطة الامريكية، وأكدت أن الحل يكون على أساس الاجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وضمن هذا التحرك المتواصل للسفير منصور وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وبالتنسيق الكامل مع تونس، الممثل العربي في المجلس، ومع أندونيسيا، ممثل الدول الإسلامية، بشأن الورقة الأولية التي تم تقديمها لكل أعضاء مجلس الأمن والتي تشكل أرضية سيتمخض عنها صياغة مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن، عند حضور الرئيس محمود عباس، وإدلائه بموقف الشعب والقيادة الفلسطينية في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، الموافق 11 شباط/ فبراير 2020.

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