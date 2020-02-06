السفير الصيني يطلع وزيرة الصحة على صورة الوضع الصحي في الصين

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين جوا وي، في مكتبها برام الله، حيث أطلعها على أخر مستجدات الوضع الصحي في جمهورية الصين ومُحدث انتشار وباء الكورونا المُستجد وعدد الإصابات والوفيات، والية التعامل معه.



وأكد السفير الصيني، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه يجري العمل على حصر الوباء حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، من أجل الحد من انتشاره، ومن خلال رفع الجهوزية الصحية.



وذكرت الكيلة، أن فلسطين حكومة وشعباً تقف إلى جانب جمهوريةالصين الشعبية الصديقة، وتتضامن معها، ومستعدة لتقديم كل الممكن من الدعم والمساندة في حصر وباء الكورونا والقضاء عليه، ذاكرة حجم الدعم الكبير الذي توليه الصين لفلسطين، ووقوفها إلى جانبنا ودعمهاً في مختلف المجالات، لا سيما الصحية.



وقالت وزيرة الصحة، إنها سترسل برقية تضامن لوزير الصحة الصيني، دعماً لهم في مواجهة الوباء، ووقوفاً بجانب جمهورية الصين الشعبية في كافة المواقف، تقديراً لمواقفهم العظيمة تجاه شعبنا الفلسطيني.



وشكرت الوزيرة السفير الصيني على التبرع الذي قدمته بلاده لفلسطين من أجهزة حاسوب، ودعم للقطاع الصحي على مر السنوات.