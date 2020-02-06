مصرع مواطن (92 عاماً) بحادث سير دهس بنابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن ياسين عبد القادر ياسين، البالغ من العمر 92 عاماً، من نابلس، مصرعه، مساء اليوم الخميس، بحادث سير دهس وقع في شارع كلية الروضة بنابلس.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إنن الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير دهس بشارع كلية الروضة شرقي مدينة نابلس نتج عنه إصابة وصلت للمستشفى بحالة حرجة وقد اعلن عن وفاتها فيما بعد".



وأضاف ارزيقات: "إن الشرطة تحفظت على السائق وباشرت التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث وملابساته حسب الأصول".