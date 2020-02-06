الاحتلال يفرج عن الأسير طارق قعدان

الأسير المحرر طارق قعدان

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير طارق قعدان من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، والذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 85 يوما، احتجاجا على اعتقاله إداريا.



وقال قعدان، والذي أفرج عنه من سجن النقب الصحراوي على حاجز الظاهرية جنوب الخليل: "إن الأسرى حملوه رسالة عنوانها الوحدة الوطنية والصمود والتحدي في ظل الهجمة الشرسة على شعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية، ومحاولة إنهاء قضيته العادلة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية



ونظمت فعاليات عرابة حفل استقبال للأسير قعدان.



وأمضى قعدان ما مجموعه 11 عاما ونصف في سجون الاحتلال.