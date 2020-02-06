عضو بالكنيست: هناك حاجة لعملية عسكرية لتدمير قدرات حماس



وقال: "يفهم الجميع بما فيهم بينت وكوخافي أن هناك حاجة إلى القيام بعملية عسكرية للقضاء على قدرات حماس واعتقد أن مثل هذه العملية ستحدث، وهما يعملان مع قوات الجيش من أجل عملية مهمة في قطاع غزة".



ولدى سؤاله حول احتلال قطاع غزة، رد قائلاً: "لا أريد الخوض في التفاصيل، ولكن ما يحدث سيكون بشكل كبير".



وحين سؤاله، لماذا يصمت نفتالي بينت عن قطاع غزة؟، أضاف: "إنه يتحدث بالأفعال".



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد ماتان كاهان، اليوم الخميس، وجود احتمال للقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة.وادعى كاهان، وهو قائد سابق في القوات الجوية بالجيش سابقا وفق موقع القناة السابعة الاسرائيلية، أن الشيء الوحيد الذي سيجلب الهدوء هو حرمان حماس من قدراتها العسكرية.