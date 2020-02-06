هل سينهي استهداف الاحتلال لعناصر الأجهزة الأمنية بالضفة ملف التنسيق الأمني؟



ورأى المحلل السياسي، أن شكل المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي اليوم لابد أن تأخذ شكل مواجهة جماهيرية ومقاومة شعبية ضارية، قائلا: "لا أفضل أن يلجأ الفلسطينيون إلى استخدام السلاح لأننا جربنا في الانتفاضة الثانية وخسرنا مقدرات بشرية ومادية كبيرة، ولا استبعد بالمطلق سرعة انتقال هذه الانتفاضة الي الارض الفلسطينية بالداخل، لكونهم مشمولين بصفقة القرن والتي ستعمل علي تغير الديموغرافيا والجغرافيا لصالح المستوطنات والمستوطنين".



وحول ما اذا كانت ستنتقل الاحداث من الضفة الى قطاع غزة، أكد العقاد أن القطاع لا يمكن ان يستثنى من المعادلة، لافتا إلى ان الاحباط السياسي طال الكل الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع ومخيمات اللجوز، مشيرا إلى أن القطاع يقصف كل ليلة بصواريخ الاحتلال الاسرائيلي.



وقال: "إنني اعتبر أن الحرب على غزة باتت جزء من صفقة القرن، ولا استبعد ان يحاول نتنياهو احباط نشوب انتفاضة ثالثة بالحرب على غزة، وبالتالي تنفيذ البند المتعلق بتنظيف غزة من السلاح متمتعا بالدعم الامريكي والصمت العربي"، مضيفا: "أنا اعتبر أن القدس سكتون عنوان الصراع ومركزية المواجهة والعمل الفدائي والمقاوم ومسرح العمليات".



وتابع المحلل السياسي بقوله: "القدس تهدد بالبيع والتصفية، حيث أن شرارة الانتفاضة سنتفجر في القدس اولا، بالتزامن مع كل المناطق الفلسطينية المحتلة، ولا أتوقع أن تنتهي هذه الانتفاضة سريعاً، او تكون قصيرة، وسوف تستمر لأكثر من أربع سنوات، طالما استمرت إدارة ترامب في حماية إسرائيل أمام الحساب الدولي، واستمرت اسرائيل في تطبيق بنود الصفقة".



من جانبه، أوضح جهاد حرب المحلل السياسي، ان الشرطة والاجهزة الامنية الفلسطينية، مستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، بنفس الحجم والقوة مع ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان رصاص الاحتلال لا يفرق بين رجل امن ومواطن عادي، وانما يستهدف الجميع باعتبارهم فلسطينيين.



وفي السياق، أشار حرب إلى أن التنسيق الامني اصبح على المحك بعد اعلان الرئيس الامريكي خطته ومنح اسرائيل سلطة في ضم الاراضي الفلسطينية، منوها في الوقت ذاته إلى أنه في حال ذهبت الحكومة الاسرائيلية في تطبيق الخطة الامريكية بضم اجزاء من الضفة، فإنها قد انتهكت اتفاق اوسلو، الامر الذي يؤدي الى الغاء ما ترتب عليه هذا الاتفاق من التزامات بما فيها التنسيق الامني.



خاص دنيا الوطن - أحمد العشيشهدت مناطق الضفة الغربية والقدس، منذ فجر اليوم الخميس، وحتى اللحظة، مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال المظاهرات التي خرجت، تنديدا ورفضا لصفقة القرن، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم عنصرين من الاجهزة الامنية، وإصابة العشرات.السؤال هنا، هل استهداف قوات الاحتلال لعناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية خلال المواجهات، سيعجل من انهاء ملف التنسيق الامني، خاصة بعدما أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أن السلطة الفلسطينية، ستوقف التنسيق الأمني، في حال استمرت الإدارة الأمريكية بمشروعها المعروف إعلامياً (صفقة القرن).أكد الدكتور هاني المصري، المحلل السياسي، أن مؤامرة ترامب سيتحدث تغييرا كبيرا في قواعد اللعبة، لافتا إلى أن التنسيق الامني سيتوقف عاجلا أم آجلاً، منوها في الوقت ذاته إلى أن ما حدث في الضفة الغربية، دليل على أن القضية الفلسطينية ليست لقمة سائغة، وأن الشعب الفلسطيني لن يرض بأن تمر هذه المؤامرة، وسيحاول احباطها.وأوضح المصري، أن الشعب الفلسطيني قادر على احباط مؤامرة ترامب، وخصوصا اذا توفرت المستلزمات الضرورية لإحباطها.وفي السياق، أشار المحلل السياسي، إلى ان اهم المستلزمات في المرحلة المحالية لوقف التنسيق الامني، هو انهاء الانقسام واستعادة الوحدة على اساس رؤية جديدة شاملة واستراتيجية نضالية عملية وشراكة حقيقية، يتم على أساسها اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم الجميع، بالاضافة الى اعادة النظل في شكل السلطة الفلسطينية ووظائفها.من جانبه، اكد الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي، أن ما يجري الان في الضفة الغربية والقدس، دليل أن الضفة على اعتاب ثورة شعبية فلسطينية حقيقية، يشترك فيها الكل الفلسطيني بكل أماكن التواجد تحت الاحتلال الاسرائيلي، لافتا إلى أن هذه الثورة ستأخذ شكلاً تصعيدياً، حتي تصل الي انتفاضة عارمة تأكل الأخضر واليابس.وقال العقاد: "هذه الانتفاضة قد تختلف عن الانتفاضة الثانية، وهي اقرب بالشبه والادوات والمد الجماهيري للانتفاضة الاولى، هي مقاومة شعبية سوف تتعدد أدواتها، من حصار للمستوطنات، وقطع للطرقات، استخدام كل ما لدى الفلسطينين من أدوات مقاومة ابداعية وتقليدية".ورأى المحلل السياسي، أن هذه الانتفاضة ليست موجة يمكن أن تأخذ وقتاً قصيراً، وتتلاشى كما كل مرة، لأن المعطيات والعوامل جميعها تختلف عن كل مرة.وقال: "اليوم شعر الفلسطينون انهم أمام خسارة كل قضاياهم و تصفية قضيتهم وضعهم في سجون مفتوحة بالضفة الغربية بعد ضم المستوطنات الى السيادة الاسرائيلية"، معتبرا أنه بمجرد أن اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن، فقد انتهى التنسيق الأمني، وهذا يعني أن كل الاتفاقيات بين الفلسطينيين والاسرائيليين لم تعد قائمة، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمركزي الأخيرين.وأضاف العقاد: "أعتقد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طرح أمام مجلس جامعة الدول العربية هذا، وقال للعرب انه أرسل رسائل لكل من أمريكا وإسرائيل، تفيد أن السلطة لم تعد تعمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لان إعلان ترامب عن خطتة قضت على كل الاتفاقيات والبروتوكولات بين الفلسطينين والاسرائيلين، لذلك أعتقد أن التنسيق الأمني الآن لا وجود له، وقد يبقى بعض التنسيق المدني، لغرض مصلحة الفلسطينيين المدنية".وأوضح العقاد، أن القيادة الفلسطينية جادة الآن في وقف التنسيق الأمني، معتقداً أنه يجري العمل على ذلك تدريجياً، وخلال فترة قصيرة لا تجاوز الانتخابات الاسرائيلية لن يكون هناك أي اتصالات لا أمنية ولا سياسية ولا اقتصادية مع اسرائيل.