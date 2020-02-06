شؤون فلسطينية

سرايا القدس: ندعو مقاومي شعبنا لحمل السلاح ومهاجمة الحواجز الاسرائيلية

سرايا القدس: ندعو مقاومي شعبنا لحمل السلاح ومهاجمة الحواجز الاسرائيلية
أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أن العمليات البطولية في الضفة الغربية والقدس، هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض الشعب الفلسطيني لـ(صفقة القرن)، وتهويد المقدسات.

ودعا أبو حمزة في تغريدة له عبر (تويتر)، مقاومي الشعب الشعب الفلسطيني، لحمل السلاح ومهاجمة الحواجز الاسرائيلية وطرق المستوطنين، وأن يباشروا حالة من الاشتباك الشامل والمباشر، وان يسيروا على درب الكفاح والتحرير.

وحذر أبو حمزة، الاحتلال الاسرائيلي، بأن الشعب الفلسطيني سيجعل الأرض من تحته ناراً تحرقه.

وقال: "نبارك العمل الجهاد والمقاوم في قدسنا الأبية وضفة الأحرار، ونبرق بالتحية إلى أرواح الشهداء الذين رفضوا الضيم وأوصلوا الرسالة للعدو باللغة التي يفهم"، مضيفا: "رسالتنا لشعبنا أن اضرب بيد من حديد وأننا معك بكل قوة".


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